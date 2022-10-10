В Улан-Удэ после жалоб в соцсетях отремонтировали лестницу

Помогла система «Инцидент-Менеджмент»



В Улан-Удэ работает система мониторинга соцсетей «Инцидент-Менеджмент». Система в круглосуточном режиме мониторит социальные сети, фиксируя комментарии и сообщения пользователей. В случае, если в сообщении указана конкретная проблема с указанием территории на которой она находится, об этом узнает соответствующая служба, и проблема будет устранена.



- Так, недавно в соцсети жители города пожаловались на сломанную лестницу по улице Краснофлотская. После этого ступени лестницы были отремонтированы организацией «ЖЭУ-16», - сообщили в администрации Улан-Удэ.

