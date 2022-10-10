Помогла система «Инцидент-Менеджмент»
В Улан-Удэ работает система мониторинга соцсетей «Инцидент-Менеджмент». Система в круглосуточном режиме мониторит социальные сети, фиксируя комментарии и сообщения пользователей. В случае, если в сообщении указана конкретная проблема с указанием территории на которой она находится, об этом узнает соответствующая служба, и проблема будет устранена.
- Так, недавно в соцсети жители города пожаловались на сломанную лестницу по улице Краснофлотская. После этого ступени лестницы были отремонтированы организацией «ЖЭУ-16», - сообщили в администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ после жалоб в соцсетях отремонтировали лестницу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За сутки госпитализировано семь человек
Они помогают с благоустройством буддийского храма
Помогла система «Инцидент-Менеджмент»
Горожане купили более трёх тысяч билетов
Благодарность получил хореографический колледж
Предложение озвучил член президиума республиканского совета ветеранов Николай Атанов.
В дело вмешалась прокуратура
Мужчина задолжал собственной дочери более 180 тысяч рублей
Днём в республике местами до +16
Вход на мероприятие бесплатный
Заявки принимаются до 28 октября
С обочин одной из дорог в Иркутской области волонтёры собрали более 400 мешков мусора
В нём представлены работы скульпторов, дизайнеров, ремесленников, писателей, ювелиров и художников
В Тунке инспекторы вышли на очередную уборку
Соревнования посвящены Дню пожилого человека