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В Бурятии стартовал конкурс эссе

В Бурятии стартовал конкурс эссе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он посвящён 115-летию со дня рождения писателя и драматурга Намжила Балдано

В Бурятии объявлен конкурс эссе, посвящённый 115-летию со дня рождения Намжила Гармаевича Балдано (1907-1984), председателя Верховного Совета Бурятской АССР в 1959-1967 годах, народного писателя Бурятии, драматурга. Мероприятие состоится в рамках литературного фестиваля «Байкальские чтения».

Участниками конкурса могут стать авторы от 16 лет, участие в нём бесплатное. Конкурсантам необходимо написать эссе по теме «Герои үлигеров в творчестве Намжила Балдано» на бурятском или русском языке. Необходимо выслать эссе по электронной почте [email protected] с указанием темы письма «На конкурс эссе» или принести распечатанный вариант в отдел культурно-просветительских проектов и связей с общественностью национальной библиотеки Бурятии. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10 октября по 10 ноября.

Лауреаты конкурса в категориях «бурятский язык» и «русский язык» получат денежные призы в размере:
- Лауреат I степени - 4000 рублей;
- Лауреат II степени - 2000 рублей;
- Лауреат III степени - 1000 рублей.

Награждение победителей состоится в национальной библиотеке РБ в рамках литературного фестиваля «Байкальские чтения». Дата проведения мероприятия будет доведена до победителей по телефону и по электронной почте. Об этом сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.

Возрастное ограничение 16+
Бурятия конкурс эссе библиотека литература

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