Силачи России соберутся на «Кубок Байкала»

Турнир пройдёт в Иркутске



С 9 по 11 декабря в Иркутске состоится всероссийский турнир «Кубок Байкала» по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лёжа, народному жиму, становой тяге, пауэрспорту по версиям IPL/СПР; по армлифтингу по версиям САР/WAF; по стритлифтингу по версии WSF и по жимовому двоеборью по версии ФЖД. Место проведение соревнований станет известно позднее.



Как сообщает «Союз пауэрлифтеров России» в Иркутской области, «Кубок Байкала» будет проходить по следующим номинациям:



По версии IPL

- пауэрлифтинг без экипировки, без экипировки с коленными бинтами, в однослойном, многослойном дивизионах;

- силовое двоеборье без экипировки, в экипировке;

- жим лёжа без экипировки, в однослойном, многослойном дивизионах;

- становая тяга в экипировке и без.



По версии СПР

- жим лежа в однопетельном, многопетельном софт-дивизионах;

- народный жим без экипировки;

- пауэрспорт, его отдельные движения без экипировки.



По версии ФЖД

- жимовое двоеборье без экипировки, в однопетельной, многопетельной софт-экипировке, армейский жим, военный жим;

- жим на максимум без экипировки, в однопетельной, многопетельной софт-экипировке, армейский жим, военный жим;

- многоповторный жим без экипировки, в однопетельной, многопетельной софт-экипировке, армейский жим, военный жим;

- тяговое двоеборье.



По версии WAF/CAP

- Rolling Thunder;

- Apollon Axle;

- HUB;

- Excalibur.



По версии WSF

- двоеборье: подтягивания и отжимания с отягощением на максимум;

- подтягивания на максимум;

- отжимания на максимум;

- подтягивания многоповторные с отягощением и без;

- отжимания многоповторные с отягощением и без.



Спортивные звания присваиваются до элиты включительно.



В настоящее время идёт приём заявок для участия в «Кубке Байкала». Заявки принимаются до 30 ноября.



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