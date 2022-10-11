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Силачи России соберутся на «Кубок Байкала»

Силачи России соберутся на «Кубок Байкала»
Общество,  Фото:pixabay.com
Турнир пройдёт в Иркутске

С 9 по 11 декабря в Иркутске состоится всероссийский турнир «Кубок Байкала» по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лёжа, народному жиму, становой тяге, пауэрспорту по версиям IPL/СПР; по армлифтингу по версиям САР/WAF; по стритлифтингу по версии WSF и по жимовому двоеборью по версии ФЖД. Место проведение соревнований станет известно позднее.

Как сообщает «Союз пауэрлифтеров России» в Иркутской области, «Кубок Байкала» будет проходить по следующим номинациям:

По версии IPL
- пауэрлифтинг без экипировки, без экипировки с коленными бинтами, в однослойном, многослойном дивизионах;
- силовое двоеборье без экипировки, в экипировке;
- жим лёжа без экипировки, в однослойном, многослойном дивизионах;
- становая тяга в экипировке и без.

По версии СПР
- жим лежа в однопетельном, многопетельном софт-дивизионах;
- народный жим без экипировки;
- пауэрспорт, его отдельные движения без экипировки.

По версии ФЖД
- жимовое двоеборье без экипировки, в однопетельной, многопетельной софт-экипировке, армейский жим, военный жим;
- жим на максимум без экипировки, в однопетельной, многопетельной софт-экипировке, армейский жим, военный жим;
- многоповторный жим без экипировки, в однопетельной, многопетельной софт-экипировке, армейский жим, военный жим;
- тяговое двоеборье.

По версии WAF/CAP
- Rolling Thunder;
- Apollon Axle;
- HUB;
- Excalibur.

По версии WSF
- двоеборье: подтягивания и отжимания с отягощением на максимум;
- подтягивания на максимум;
- отжимания на максимум;
- подтягивания многоповторные с отягощением и без;
- отжимания многоповторные с отягощением и без.

Спортивные звания присваиваются до элиты включительно.

В настоящее время идёт приём заявок для участия в «Кубке Байкала». Заявки принимаются до 30 ноября.

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Байкал Иркутск спорт пауэрлифтинг кубок всероссийский турнир

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