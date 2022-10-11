В Бурятии разыграют рыболовный кубок России

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Республика примет большие соревнования по ловле на мормышку



С 29 марта по 2 апреля 2023 года в Бурятии планируется провести кубок России по рыбной ловле на мормышку со льда. Соревнования пройдут отдельно для мужчин и женщин. Турнир состоится в посёлке Исток.



Как сообщает федерация рыболовного спорта России в проекте единого календарного плана на следующий год, в соревнованиях у мужчин примут участие около 100 спортсменов и тренеров, у женщин – около 20.



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