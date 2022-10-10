Улан-Удэ примет первенство ДФО по пауэрлифтингу



2 ноября – День заезда

15:00-18:00 Заседание мандатной комиссии

18:30-19:00 - Заседание судейской коллегии

19:00-20:00 - Семинар судей



5 ноября - Пауэрлифтинг (экип. + класс.)

9:00-10:30 - Взвешивание участников 1 потока

11:00-13:00 - Выступление участников 1 потока

13:30-14:00 - Парад открытия соревнований. Награждение участников 1 потока



6 ноября - Жим

9:00-10:30 - Взвешивание участников 1 потока

11:00-13:00 - Выступление участников 1 потока

13:30-14:00 - Награждение участников 1 потока

14:00-14:30 - Парад закрытия соревнований



7 ноября – День отъезда



Спортсмены, занявшие призовые места среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе, награждаются медалями, дипломами и памятными призами. Команды субъектов Дальневосточного федерального округа, занявшие 1, 2, 3 места среди мужчин и женщин в каждой возрастной группе, награждаются кубками и дипломами.



Возрастное ограничение 0+



Со 2 по 7 ноября в Улан-Удэ пройдёт первенство Дальневосточного федерального округа по пауэрлифтингу среди юношей и девушек 14-18 лет, а также юниоров и юниорок 19-23 лет. Турнир проведут в республиканском центре единоборств «Патриот».Как сообщается в положении о первенстве, соревнования будут лично-командными. Они проводятся в возрастных группах: юноши и девушки 14-18 лет; юниоры и юниорки 19-23 лет в следующих весовых категориях:- девушки, юниорки: 43 кг; 47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 72 кг, 84 кг, свыше 84 кг;- юноши, юниоры: 53 кг; 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, свыше 120 кг.