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В Улан-Удэ состоятся всероссийские соревнования по гиревому спорту

В Улан-Удэ состоятся всероссийские соревнования по гиревому спорту
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Турнир пройдёт с 16 по 20 ноября в ФСК

В Бурятии с 16 по 20 ноября пройдут всероссийские соревнования по гиревому спорту «Турнир на призы заслуженного мастера спорта Сергея Леонова». Спортивное мероприятие проведут в Улан-Удэ, в физкультурно-спортивном комплексе.

С 16 по 18 ноября состоятся соревнования у юношей и девушек, а также ветеранов. В турнире участвуют сборные команды субъектов РФ. Количество участников, в составе сборных команд, не ограничено.

16 ноября
12:00-18:00 – Мандатная комиссия для участников, которые выступают в турнире среди юношей, девушек и ветеранов и для участников, которые выступают в турнире среди мужчин и женщин
18:00-18:30 – Совещание с представителями команд
18:30-19:00 – Совещание судей

17 ноября
8:00 – Взвешивание группы «Б» ДЦ: мл. юноши, мл. девушки и ст. юноши, ст. девушки
10:00 – Выступление группы «Б» ДЦ: мл. юноши, мл. девушки и ст. юноши, ст. девушки
12:00 – Взвешивание группы «А» ДЦ: мл. юноши, мл. девушки и ст. юноши, ст. девушки
14:00 – Открытие соревнований
15:00 – Выступление группы «А» ДЦ: мл. юноши, мл. девушки и ст. юноши, ст. девушки
16:00 – Взвешивание ветеранов ДЦ: мужчины, женщины
18:00 – Выступление ветеранов ДЦ: мужчины, женщины
19:00 – Эстафеты ДЦ: мл. юноши, мл. девушки и ст. юноши, ст. девушки
20:30 – Подведение итогов первого дня соревнований.

18 ноября
8:00 – Взвешивание группы «Б» ДВ мл. юноши, РГ мл. девушки и ДВ ст.юноши, РГ ст.девушки
10:00 – Выступление группы «Б» ДВ мл. юноши, РГ мл. девушки и ДВ ст.юноши, РГ ст.девушки
12:00 – Взвешивание группы «А» ДВ мл. юноши, РГ мл. девушки и ДВ ст.юноши, РГ ст.девушки, ветераны ДВ, РГ мужчины, женщины.
14:00 – Выступление группы «А» ДВ мл. юноши, РГ мл. девушки и ДВ ст.юноши, РГ ст.девушки, ветераны ДВ, РГ мужчины, женщины.
18:00 – Подведение итогов соревнований. Награждение в командном первенстве.

С 18 по 20 ноября пройдёт турнир у мужчин и женщин.

18 ноября
12:00-18:00. – Мандатная комиссия для участников, которые не прошли её 16 ноября
18:00-18:30 – Совещание с представителями команд
18:30-19:00 – Совещание судей

19 ноября
8:00 – Взвешивание группы «Б» ДЦ: мужчины, женщины
10:00 – Выступление группы «Б» ДЦ: мужчины, женщины
11:00 – Взвешивание группы «А» ДЦ: мужчины, женщины
13:00 – Выступление группы «А» ДЦ: мужчины, женщины
15:30 – Эстафеты ДЦ: мужчины, женщины
16:00 – Подведение итогов первого дня соревнований

20 ноября
8:00 – Взвешивание группы «Б» ДВ мужчины, РГ женщины
10:00 – Выступление группы «Б» ДВ мужчины, РГ женщины
12:00 – Взвешивание группы «А» ДВ мужчины, РГ женщины
14:00 – Выступление группы «А» ДВ мужчины, РГ женщины
17:00 – Подведение итогов соревнований. Награждение в командном первенстве

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Улан-Удэ Бурятия спорт гиревой спорт всероссийские соревнования

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