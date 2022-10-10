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Ориентировщик из Бурятии выиграл кубок в Красноярске

Ориентировщик из Бурятии выиграл кубок в Красноярске
Общество,  Фото:группа «Ориентировщики Бурятии»
Спортсмен одержал победу в двух дисциплинах

С 7 по 9 октября в Красноярске прошёл «Осенний кубок-2022» по спортивному ориентированию. Два дня спортсмены соревновались в личном зачёте в дисциплинах «кросс-классика» и «кросс-спринт». Кубок достался ориентировщику из Бурятии Дмитрию Патрину.

8 октября состоялись старты по кросс-классике. Одержать победу Дмитрию удалось из-за большого количества контрольных пунктов (30), на которых другие спортсмены совершали ошибки из-за высокой скорости.

- Лес позволил мне и другим ориентировщикам бежать очень быстро, что снижало концентрацию, и из-за этого спортсмены расслаблялись и совершали ошибки. Я сам очень сильно ошибся на полторы минуты (17 КП) и посчитал, что в тройку я могу не попасть. Но по дистанции понадеялся на более серьёзные ошибки парней. Парни не подвели. Выиграть, практически, мог каждый, из первой пятёрки, - рассказал Дмитрий Патрин.

9 октября, на городском спринте, спортсмен из Бурятии надеялся на попадание, хотя бы, в тройку, так как он сейчас находится не в самой лучшей физической форме. Однако соперники, видимо, немного подустали, и Дмитрий Патрин не уступил им в скорости. Пройдя максимально чисто дистанцию, он вновь одержал победу. Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
спортивное ориентирование спорт Бурятия кубок

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