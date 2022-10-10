В Улан-Удэ пришла японская благодарность

Благодарность получил хореографический колледж
В адрес руководства Бурятского хореографического колледжа пришло благодарственное письмо от генерального консула Японии в Хабаровске Фурута Кейко, сообщили в министерстве культуры Бурятии
Японский дипломат свидетельствует своё уважение и благодарность за тёплую встречу, которая была устроена зарубежным гостям в учебном заведении.
«Я очень рада, что студенты из Японии имеют возможность учиться в возглавляемом Вами колледже. Хорошо, что несмотря на все сложности, наше сотрудничество продолжается», - говорится в официальном письме.
26 сентября 2022 года колледж посетили генеральный консул Японии в Хабаровске Фурута Кейко и консул Сато Масааки.
- В ходе визита госпожа Фуруто Кейко и господин Сато Масааки ознакомились с материальной базой колледжа и условиями обучения и проживания слушателей из Японии, - сообщила замдиректор Бурятского хореографического колледжа по учебной работе Надежда Гыргенова. – В частности, директором колледжа Доржо Дугаржаповым была проведена экскурсия по учебному корпусу с ознакомлением с историей становления колледжа.
Иностранные гости посетили занятие на третьем курсе педагога по классическому танцу мужского класса Виктора Жилинского и занятие педагога по классическому танцу женского класса Екатерины Самбуевой, народной артистки РСФСР. Также прошло ознакомление с условиями проживания в общежитии-интернате, где консулы встретились и провели беседы со слушателями из Японии.
- В ходе встречи обсуждались вопросы о возможности расширения дальнейшего сотрудничества в сфере культуры и образования, в том числе, об увеличении количества слушателей из Японии. Встреча прошла в тёплой дружеской атмосфере, - отмечает педагог.
Как считает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, практика международных контактов Бурятского хореографического колледжа имени Сахьяновой и Абашеева - это один из показательных примеров народной дипломатии, которые необходимо развивать на горизонтальном уровне учреждениям культуры.
В Улан-Удэ пришла японская благодарность
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