В Бурятии предложили включать в список мобилизованных пожилых ветеранов

Предложение озвучил член президиума республиканского совета ветеранов Николай Атанов.
Член президиума республиканского совета ветеранов, доктор экономических наук Николай Атанов предложил включить в категорию призыва на военную службу по частичной мобилизации в Бурятии пожилых мужчин, имеющих боевой опыт. Предложение он озвучил на заседании круглого стола о первых итогах частичной мобилизации.
Одним из его аргументов стало беспокойство по поводу экономической безопасности в республике.
- Правильно говорят, что частичная мобилизация должна касаться не только молодых людей. Она должна касаться всех. Раньше мы не заметили недостатка в рабочей силе, потому что туда ушли контрактники. А сейчас, когда мобилизация призывает, отрывает от рабочих мест нашу молодёжь, чем мы будем заполнять эти рабочие места? Это очень большой вопрос. А если некем заполнить, то экономика пойдёт по наклонной вниз дальше, а дальше уже некуда. Поэтому опора должна быть на пожилое население, на нас, ветеранов. Мы ветераны, которые мучаются, от того, что они отлучены от своего дела, нас много. Мы у себя в совете ветеранов эту тему очень серьёзно проработаем, - заявил Атанов.
Далее ветеран предложил в Бурятии воссоздать мобилизационную систему экономики советских времён.
- Мы же все учебный год начинали с сельхозработ в сентябре. В нужные периоды, когда была необходимость, помогали народному хозяйству. Сегодня нам нужна мобилизационная модель экономики. В школах нужно восстановить практико-ориентированное обучение. До чего дошли, что ученики даже доску не вытирают сами. Не говоря об уборке. Нужно восстановить пришкольные производственные участки. Наши дети должны научиться, изучив ботанику, химию, биологию, выйти и тут же на практике претворять знания в дело. И сами создать логистическую снабженческую сеть. Тогда у нас появится предприниматели. А сегодня их всего 6-7% от взрослого населения, - предложил Атанов.
Также Николай Атанов предложил задействовать реабилитационные центры для вернувшихся с боевых действий военнослужащих. Речь идёт не о физических травмах, а психологических.
- У нас есть реабилитационные центры? Не только для раненых, у них вообще должно быть всё готово. А те, кто прошёл огромный психологический стресс. Получили физическое истощение, психологическое и т.д. В то время, как у нас достаточное количество домов отдыха. На мой взгляд, в них обязательно нужно предусмотреть зарезервированные места. Это для тех ребят, которые будут возвращаться с боевых действий, - предложил Атанов.
В Бурятии предложили включать в список мобилизованных пожилых ветеранов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Благодарность получил хореографический колледж
Предложение озвучил член президиума республиканского совета ветеранов Николай Атанов.
В дело вмешалась прокуратура
Мужчина задолжал собственной дочери более 180 тысяч рублей
Днём в республике местами до +16
Вход на мероприятие бесплатный
Заявки принимаются до 28 октября
С обочин одной из дорог в Иркутской области волонтёры собрали более 400 мешков мусора
В нём представлены работы скульпторов, дизайнеров, ремесленников, писателей, ювелиров и художников
В Тунке инспекторы вышли на очередную уборку
Соревнования посвящены Дню пожилого человека
Мероприятие пройдёт в этнографическом музее
Соревнования были посвящены памяти начальника уголовного розыска Владимира Будаева
В Туве собирают материал для этнографо-антропологических исследований
В Улан-Удэ прошла «Гонка Сильнейших 2022»