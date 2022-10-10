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В Бурятии многодетной семье предоставили участок без воды, света и дорог

В Бурятии многодетной семье предоставили участок без воды, света и дорог
Общество,  Фото:pixabay.com.
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, администрация Джидинского района Бурятии в 2019 году многодетной семье предоставила в собственность земельный участок для индивидуального строительства. В нарушение действующего земельного законодательства предоставленный участок не обеспечен инфраструктурой, здесь нет воды, электричества, дорог.

- В связи с этим прокурором района предъявлено в суд исковое заявление о понуждении администрации муниципального образования обеспечить земельный участок инженерной инфраструктурой. Джидинский районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры района.
прокуратура многодетные семьи

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