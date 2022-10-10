В Бурятии злостного алиментщика отправили в колонию

Мужчина задолжал собственной дочери более 180 тысяч рублей
Жителя села Тарбагатай суд признал виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка»
Установлено, что решением суда с августа 2018 на 55-летнего мужчину возложена обязанность по ежемесячной уплате алиментов на содержание дочери. Однако мужчина не выплачивал алименты. В этой связи в августе 2021 года его привлекли к административной ответственности, а в апреле текущего года осуждён Тарбагатайским районным судом по ч.1 ст. 157 УК РФ к исправительным работам на срок 9 месяцев с удержанием 5 % заработка в доход государства.
- Несмотря на меры государственного принуждения, мужчина, имея стабильный доход, не принимал мер по перечислению алиментов и погашению существующей по ним задолженности на общую сумму свыше 180 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Суд ужесточил мужчине наказание и его приговорили к лишению свободы сроком 6 месяцев 20 дней с отбыванием в колонии-поселении.
Приговор суда вступил в законную силу.
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