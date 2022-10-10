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В Бурятии сохранится переменная облачность

В Бурятии сохранится переменная облачность
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём в республике местами до +16

По данным Бурятского гидрометцентра, 10 октября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -2, -7, местами -12, -17; днём +5, +10, местами +11, +16.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью -3, -5; днём +10, +12.
прогноз погоды Бурятия

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