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В Прибайкалье провели масштабную уборку мусора

В Прибайкалье провели масштабную уборку мусора
Общество,  Фото:пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
С обочин одной из дорог в Иркутской области волонтёры собрали более 400 мешков мусора

7 октября в Большереченском лесничестве Прибайкальского национального парка в Иркутской области состоялась масштабная уборка обочин дороги, ведущей в урочище Малышкино. В мероприятии приняли участие около сотни волонтёров из учебных заведений и предприятий Иркутска.

- Это студенты Байкальского государственного университета (факультета лесного дела) и колледжа БГУ, а также старшеклассники центра образования №47 из Иркутска и представители ООО «Газпром добыча Иркутск», — рассказал Михаил Кутелев, координатор движения «Молодёжка ОНФ» в Иркутске. – А ещё нам помогают сотрудники регионального управления МЧС.

Место для проведения уборки волонтёры выбрали несколько недель назад, когда готовили к приёму посетителей фотозону в урочище Малышкино. Добровольцы заметили мусор, но в тот раз силами нескольких человек смогли очистить лишь небольшую часть обочин.

Руководитель Большереченского лесничества, старший государственный инспектор Виктор Рожков, был рад видеть волонтёров вновь и в усиленном составе.

- Эта несанкционированная свалка – с большой историей. Её периодически убирают, но мусор появляется вновь. После работ, проведённых под линией электропередач – уборки подроста и мульчирования, обнажились прежде скрытые навалы бытовых отходов. Без помощи волонтёров ликвидировать их пришлось бы довольно долго. Я очень признателен ребятам за наведённую чистоту. Будем рады видеть их в Прибайкальском национальном парке снова – в качестве гостей! – заявил Виктор Рожков.

На уборку участка протяжённостью около 1,5 километров команда потратила порядка двух часов. К вывозу было подготовлено более 400 мешков мусора.

Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», самые активные участники не остались незамеченными: от отдела экологического просвещения они получили брендированные браслеты, альманахи природоохранного учреждения и футболки.

Иркутская область мусор национальный парк

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