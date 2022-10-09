В Тунке инспекторы вышли на очередную уборку
На этой неделе в Тункинском национальном парке в Бурятии государственные инспекторы очистили пять мест отдыха в местностях устье Туранки, Долбайка, устье Долбая, Вершина Обруб, Мойготский ключик. На уборку этих мест активисты потратили порядка двух-трёх часов. К вывозу было подготовлено более 10 кубометров бытового мусора.
Как сообщает пресс-служба нацпарка, государственные инспектора обратились к населению Тункинского района с просьбой не выбрасывать мусор, в том числе и бытовой, в лесных массивах, пикниковых точках и местах отдыха.
- Просим каждого задуматься об этом и не вывозить свой мусор в места отдыха, где он не должен скапливаться, складироваться и т.д. В ходе экодесанта нами были обнаружены мешки с домашним мусором. Вывоз бытового мусора из посёлений осуществляет специальные службы, а не национальный парк, - отметили госинспектора.
Напомним, что ранее госинспектора очистили от мусора в нацпарке четыре места отдыха и прилегающий к ним лес.
Жители Бурятии вывозят мусор из домов в нацпарк
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