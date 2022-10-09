В Улан-Удэ пройдёт городской шахматный турнир ветеранов

Соревнования посвящены Дню пожилого человека



На следующей неделе, с 11 по 12 октября, в Улан-Удэ пройдёт городской шахматный турнир ветеранов, приуроченный ко Дню пожилого человека. Соревнования проведут в городском шахматном клубе. Регистрация участников состоится 11 октября с 10:00 до 11:00 по месту проведения. Открытие соревнования и начало первого тура запланированы на 11:10.



Участниками турнира станут любители шахмат столицы Бурятии пенсионного возраста. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. В первый день играется 5 туров, во второй – 4 тура с 11:00. Количество посадочных мест ограничено, говорится в положении турнира.



Грамотами и денежными призами будут награждаться победители и призёры в абсолютном первенстве у мужчин и женщин, а также по возрастным категориям: до 70 лет, до 80 лет, старше 80 лет, старше 85 лет (мужчины), до 65 лет (женщины).



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