Заявки принимаются до 28 октября
В Бурятии объявлен межрегиональный конкурс молодых вокалистов имени заслуженной артистки Российской Федерации Елены Шараевой. Он состоится 2 и 3 ноября этого года.
В конкурсе могут принять участие вокалисты: солисты, артисты хора, ансамбля, студенты ссузов и вузов, исполнители народных песен, самодеятельные певцы-любители. Конкурс пройдёт в два тура.
Конкурсные испытания проводятся по двум номинациям.
«Академическое пение»:
- 1 категория – вокалисты-солисты, артисты академического хора, ансамбля (до 35 лет включительно);
- 2 категория - студенты средних специальных учебных заведений и высших учебных заведений.
«Народное пение»:
- 1 категория – исполнители народных песен, самодеятельные певцы–любители (от 14 до 18 лет включительно);
- 2 категория - исполнители народных песен, самодеятельные певцы–любители (от 19 лет до 35 лет включительно).
Ознакомиться с положением конкурса, а также зарегистрироваться и направить заявки можно на сайте колледжа искусств имени П.И. Чайковского, сообщает его пресс-служба.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии состоится конкурс молодых вокалистов имени Елены Шараевой
Общество, Фото:
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