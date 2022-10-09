В Бурятии состоится конкурс молодых вокалистов имени Елены Шараевой

Заявки принимаются до 28 октября



В Бурятии объявлен межрегиональный конкурс молодых вокалистов имени заслуженной артистки Российской Федерации Елены Шараевой. Он состоится 2 и 3 ноября этого года.



В конкурсе могут принять участие вокалисты: солисты, артисты хора, ансамбля, студенты ссузов и вузов, исполнители народных песен, самодеятельные певцы-любители. Конкурс пройдёт в два тура.



Конкурсные испытания проводятся по двум номинациям.

«Академическое пение»:

- 1 категория – вокалисты-солисты, артисты академического хора, ансамбля (до 35 лет включительно);

- 2 категория - студенты средних специальных учебных заведений и высших учебных заведений.

«Народное пение»:

- 1 категория – исполнители народных песен, самодеятельные певцы–любители (от 14 до 18 лет включительно);

- 2 категория - исполнители народных песен, самодеятельные певцы–любители (от 19 лет до 35 лет включительно).



Ознакомиться с положением конкурса, а также зарегистрироваться и направить заявки можно на сайте колледжа искусств имени П.И. Чайковского, сообщает его пресс-служба.



Возрастное ограничение 6+

