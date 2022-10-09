Вход на мероприятие бесплатный
22 октября в Улан-Удэ состоится творческий вечер новосибирского поэта Антона Метелькова. Мероприятие пройдёт в 18:00 в усадьбе Молчанова (двор национальной библиотеки РБ).
- Антон Метельков родился в 1984 году в Новосибирске. Поэт, исследователь сибирской литературы. Кандидат исторических наук, заведующий сектором самиздата и нетрадиционной печати ГПНТБ СО РАН. Куратор культурной программы фестивалей «Experiences» (2013), «Книжная Сибирь» (2015-2022), «Белое пятно» (2019-2021), «Корешки» (2022). Руководитель литературной «Студии 312», соредактор журналов «Реч#порт» (2015-2020) и «После 12» (2020-2022). Редактор-составитель антологии новосибирской поэзии рубежа XX-XXI вв. и других книг сибирских авторов. Стихи, проза и критика публиковались в журналах «Арион», «Новая Юность», «Волга», «Урал», «Воздух» и других. Автор нескольких книг стихов. Стихи переводились на китайский язык, - сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.
Вход на творческий вечер свободный.
Возрастное ограничение 16+
В Улан-Удэ проведут творческий вечер новосибирского поэта
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