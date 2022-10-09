В Бурятии прошёл турнир по миниволей

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иволгинского района

Соревнования были посвящены памяти начальника уголовного розыска Владимира Будаева



8 октября в Иволгинском районе Бурятии прошёл турнир по миниволей, посвящённый столетию уголовного розыска республики и памяти начальника уголовного розыска, первого заместителя министра МВД РБ Владимира Будаева. В соревнованиях приняли участие 38 команд.



Красивым хореографическим номером открыли турнир народный ансамбль песни и танца «Оронго». Со словами приветствия к участникам соревнований обратились представители администрации Иволгинского района, Народного Хурала РБ, советов ветеранов МВД РБ и управления уголовного розыска, коллеги и супруга Владимира Цыденбальжировича Светлана Будаева.



После прослушивания государственных гимнов Российской Федерации и Республики Бурятия перед гостями и участниками турнира выступили воспитанники Иволгинской ДШИ с патриотическим номером «Моя Россия».



Как сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района, по итогам соревнований лучшими стали:



Категория «Микс до 18 лет»

Первое место – команда «ИРЦДО-1», с. Иволгинск

Второе место – команда «Искра-1», с. Гурульба

Третье место – команда «ИРЦДО-2», с. Иволгинск

За волю к победе наградили команду из сельского поселения «Сотниковское».



Категория «Микс до 200»

Первое место – команда «ИРЦДО-1», с. Иволгинск

Второе место – команда «Микс», с. Поселье

Третье место – команда «Будалан», Агинский округ

Приз за волю к победе вручили команде «Автолидер».



Категория «Микс 200+»

Первое место – команда «Сотниково»

Второе место – команда «Мужество», с. Нижняя Иволга

Третье место – команда «Поселье»

За волю к победе наградили команду «Халюта».



