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В Бурятии прошёл турнир по миниволей

В Бурятии прошёл турнир по миниволей
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иволгинского района
Соревнования были посвящены памяти начальника уголовного розыска Владимира Будаева

8 октября в Иволгинском районе Бурятии прошёл турнир по миниволей, посвящённый столетию уголовного розыска республики и памяти начальника уголовного розыска, первого заместителя министра МВД РБ Владимира Будаева. В соревнованиях приняли участие 38 команд.

Красивым хореографическим номером открыли турнир народный ансамбль песни и танца «Оронго». Со словами приветствия к участникам соревнований обратились представители администрации Иволгинского района, Народного Хурала РБ, советов ветеранов МВД РБ и управления уголовного розыска, коллеги и супруга Владимира Цыденбальжировича Светлана Будаева.

После прослушивания государственных гимнов Российской Федерации и Республики Бурятия перед гостями и участниками турнира выступили воспитанники Иволгинской ДШИ с патриотическим номером «Моя Россия».

Как сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района, по итогам соревнований лучшими стали:

Категория «Микс до 18 лет»
Первое место – команда «ИРЦДО-1», с. Иволгинск
Второе место – команда «Искра-1», с. Гурульба
Третье место – команда «ИРЦДО-2», с. Иволгинск
За волю к победе наградили команду из сельского поселения «Сотниковское».

Категория «Микс до 200»
Первое место – команда «ИРЦДО-1», с. Иволгинск
Второе место – команда «Микс», с. Поселье
Третье место – команда «Будалан», Агинский округ
Приз за волю к победе вручили команде «Автолидер».

Категория «Микс 200+»
Первое место – команда «Сотниково»
Второе место – команда «Мужество», с. Нижняя Иволга
Третье место – команда «Поселье»
За волю к победе наградили команду «Халюта».

миниволей волейбол Бурятия спорт турнир Иволгинский район

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