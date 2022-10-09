Учёные оценивают родоплеменное разнообразие тувинцев

Общество, Фото: пресс-служба правительства Тувы

В Туве собирают материал для этнографо-антропологических исследований



Материалы для новой научно-исследовательской работы по этнографии, антропологии и генетике тувинцев собирают в эти дни учёные в Дзун-Хемчикском районе Тувы. Там проходит этнографо-антропологическая экспедиция, организованная Тувинским государственным университетом и московским центром палеоэтнологических исследований. Руководят работой кандидат исторических наук Елена Айыжы и кандидат биологических наук Денис Пежемский. В составе экспедиции – этнографы, филологи, антропологи, генетики из научных и образовательных учреждений Кызыла, Москвы и Санкт-Петербурга.



Как поясняют учёные, материал собирается в несколько этапов. На первом происходит анкетирование, сбор исторических, генеалогических и социально-демографических данных. Затем – биолого-антропологическое обследование внешнего облика и других телесных характеристик. И, наконец, берутся образцы крови для определения генетических связей и заболеваний.



Для проведения биолого-антропологического и генетического исследования изучается форма и размеры тела, головы и лица – для этого учёные выполняют измерительные процедуры специальными инструментами. Признаки головы и лица описываются по специальным шкалам, производится фотографическая съемка лица с разных сторон. Помимо этого, при помощи типографской краски снимаются отпечатки ладоней и пальцев рук. Детально исследуется зубная система, для чего ротовая полость осматривается с помощью стоматологического зеркала и снимаются восковые слепки зубов.



Люди, принимающие участие в исследовании, при желании могут получить индивидуальные результаты некоторых тестов, не требующих длительной лабораторной обработки, с комментариями специалистов. Все собранные данные будут обезличены и использованы только для групповых характеристик и сравнительных анализов – так, как этого требует закон об охране персональных данных. Проект, который давно готовился, носит строго научный характер, поясняют сотрудники Тувинской этнографо-антропологической экспедиции.



Итогом исследовательской работы станет комплексная характеристика этнокультурного и родоплеменного разнообразия Тувы. Полученные в ходе экспедиции материалы позволят оценить биологический статус и состояние здоровья тувинцев, будут сделаны описания внешности различных этно-территориальных групп. В дальнейшем эта огромная работа станет новым источником для изучения этнической истории Тувы. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.

