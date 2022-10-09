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Завершился летний кубок Бурятии по ориентированию

Завершился летний кубок Бурятии по ориентированию
Общество,  Фото:группа «Ориентировщики Бурятии»
В Улан-Удэ прошла «Гонка Сильнейших 2022»

8 октября прошёл 12-й этап летнего кубка Бурятии по спортивному ориентированию. 269 ориентировщиков из Улан-Удэ и 8 районов республики (Кабанский, Селенгинский, Иволгинский, Прибайкальский, Тарбагатайский, Хоринский, Мухоршибирский и Заиграевский) соревновались в Улан-Удэ, в окрестностях этнографического музея народов Забайкалья на чемпионате региона по спортивному ориентированию «Гонка Сильнейших 2022».

- На соревнованиях была использована электронная система отметки. У каждого участника был чип для отметки на старте финише и контрольных пунктах (КП), сразу после финиша спортсменам давалась распечатка с текущим местом, временем, средней скоростью передвижения и с отсечками времени между КП. На экране телевизора выводились актуальные результаты соревнований на данный момент, - сообщает о чемпионате группа «Ориентировщики Бурятии».

Участники были разделены на восемь возрастных групп от 12 до 70 лет. Самому молодому ориентировщику было 7 лет, самому опытному – 82 года.

В сильнейших возрастных группах у мужчин и женщин соответственно победили КМС Дмитрий Юрьев из посёлка Саган-Нур и мастер спорта Мария Сосова из Улан-Удэ.

Напомним, что в этом году проходил 24-й сезон летнего кубка Бурятии. В первый раз его разыграли в летнем сезоне 1998 года.
Бурятия спортивное ориентирование спорт кубок чемпионат Бурятии Улан-Удэ

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