Завершился летний кубок Бурятии по ориентированию

В Улан-Удэ прошла «Гонка Сильнейших 2022»



8 октября прошёл 12-й этап летнего кубка Бурятии по спортивному ориентированию. 269 ориентировщиков из Улан-Удэ и 8 районов республики (Кабанский, Селенгинский, Иволгинский, Прибайкальский, Тарбагатайский, Хоринский, Мухоршибирский и Заиграевский) соревновались в Улан-Удэ, в окрестностях этнографического музея народов Забайкалья на чемпионате региона по спортивному ориентированию «Гонка Сильнейших 2022».



- На соревнованиях была использована электронная система отметки. У каждого участника был чип для отметки на старте финише и контрольных пунктах (КП), сразу после финиша спортсменам давалась распечатка с текущим местом, временем, средней скоростью передвижения и с отсечками времени между КП. На экране телевизора выводились актуальные результаты соревнований на данный момент, - сообщает о чемпионате группа «Ориентировщики Бурятии».



Участники были разделены на восемь возрастных групп от 12 до 70 лет. Самому молодому ориентировщику было 7 лет, самому опытному – 82 года.



В сильнейших возрастных группах у мужчин и женщин соответственно победили КМС Дмитрий Юрьев из посёлка Саган-Нур и мастер спорта Мария Сосова из Улан-Удэ.



Напомним, что в этом году проходил 24-й сезон летнего кубка Бурятии. В первый раз его разыграли в летнем сезоне 1998 года.

