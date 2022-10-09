В Улан-Удэ впервые открылась выставка из Калмыкии

Общество, Фото: пресс-служба национального музея РБ

В Бурятию приехал передвижной проект «Восток-Арт»



7 октября в столице Бурятии торжественно открылась выставка «Восток-Арт». Мероприятие проводится в художественном музее имени Ц.С. Сампилова. Передвижной выставочный проект, в котором принимают участие художники, графики, скульпторы и мастера декоративно-прикладного искусства Калмыкии, впервые в истории современного изобразительного искусства в течение пяти месяцев двигается далеко на восток: из г. Элисты (Республика Калмыкия) в Улан-Удэ, из Улан-Удэ – в г. Кызыл (Республика Тыва), а оттуда вернутся на родину, в Калмыкию.



Открытие выставки прошло под звучание моринхуура. Ансамбль «Белый день» выступил с калмыцким танцем «Шарка Барка», который подхватил весь зал. Также в этот день звучали стихи о дружбе и тёплые слова в адрес организаторов и участников выставки.



Всего в проекте заявлено 30 художников Калмыкии, 130 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. В результате работы проекта, «Восток-Арт» преодолеет двенадцать тысяч километров.



На открытие приехали руководитель проекта: заместитель директора национального музея Республики Калмыкия И.А. Новомлинова и художники во главе с председателем союза художников Калмыкии В.И. Дорджиевым.



В один из дней пребывания в Бурятии гости из Калмыкии посетили Иволгинский дацан, поклонились нетленному телу Хамбо-ламы Даши-Доржо Этигэлова. Гостей во дворце Д.Д. Этигэлова встретил хранитель Бимба-лама.



- К встрече с Хамбо-ламой я готовился, специально изготовил четки из бивня мамонта. Долго ждал момента. И, наконец, этот момент настал. Я рад, что приехал в Бурятию, - рассказал Виктор Дорджиев, председатель союза художников Калмыкии.



В Иволгинском дацане художники были приглашены лично Хамбо-ламой Дамбой Аюшеевым в его резиденцию. Во время встречи были затронуты темы творчества, культуры, истории монгольских народов: бурятов и калмыков. На память о встрече Хамбо-лама вручил художникам из братской республики подарки.



Выставка «Восток-Арт» будет работать в художественном музее имени Ц.С. Сампилова до 23 октября, сообщает пресс-служба национального музея РБ.



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