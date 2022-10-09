Бурятия присоединилась ко всероссийскому фестивалю «#ВместеЯрче»

Основные мероприятия фестиваля пройдут в республике в ноябре
В Бурятии стартовал всероссийский фестиваль «#ВместеЯрче». Фестиваль состоит из викторин, экоакций, экскурсий, встреч с представителями энергетики республики, конкурсов и тематических уроков по энергосбережению и экологии. Школьникам и студентам доступным языком и в игровой форме расскажут о важности экономии электричества и других ресурсов, о необходимости сортировки мусора и бережного отношения к природе. Масштабное мероприятие продлится до 22 декабря.
Фестиваль включает в себя:
- Региональный и всероссийский этапы конкурса творческих, исследовательских и проектных работ учащихся «Вместе ярче»;
- Тематическую неделю «Бережём вместе»;
- Проведение занятий и викторин в улан-удэнских школах по теме «Свет не без добрых людей», посвящённых профессиям, связанных с освещением города, улиц, дворов.
Тематическая неделя «Бережём вместе» состоится с 7 по 11 ноября:
- 1-8 ноября пройдет конкурс «Юный энергоблогер» в социальной сети «ВКонтакте». Школьникам из Бурятии нужно будет снять и выложить в ВК видеоролик о том, какие электрические приборы используются в семье, насколько они соответствуют требованиям энергосбережения, а также высказывают свое отношение к проблеме ресурсосбережения.
- 7-8 ноября в образовательных учреждениях проводится энергоквиз «Энергия поколения» - интеллектуально-познавательный командный турнир по теме «ТЭК и энергосбережение».
- 9 ноября состоится викторина по экологии и энергосбережению в группе ресурсного эколого-биологического центра РБ в социальной сети ВК.
- 10 ноября запланирован открытый экологический урок по тематике особо охраняемых природных территорий, охране животного и растительного мира Бурятии. Урок пройдёт с участием представителей природоохранных учреждений и ведомств региона.
- 8 и 10 ноября школьники и студенты-экологи отправятся на мусоросортировочную станцию.
Также в тематическую неделю в образовательных учреждениях запланированы акции по раздельному сбору отходов, в том числе макулатуры, ламп накаливания, батареек, текстиля и пластика.
Ключевые мероприятия фестиваля пройдут в международный день энергосбережения 11 ноября в ТРЦ «People’s Park». Участников ждут уроки энергобезопасности, познавательный квест «ЭнергопоисК», научно-популярные опыты, демонстрирующие свойства разных видов энергоресурсов. Ребята сами получат электричество из обычных овощей.
На площадке планируются выставка робототехники, флешмоб и моб-арт «Зажигай», детские интеллектуально-подвижные игры: «Энергоклассики», «Энерголабиринт», «Каска». Детям расскажут об устройстве солнечной электростанции.
Итоги фестиваля подведут в День энергетика 22 декабря на «Круглом столе». Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
Возрастное ограничение 6+
Бурятия присоединилась ко всероссийскому фестивалю «#ВместеЯрче»
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