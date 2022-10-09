Боксёр Бурятии стал призёром чемпионата России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Баир Батлаев выиграл награду в весовой категории до 51 кг



8 октября в Чите завершился чемпионат России по боксу среди мужчин. На соревнованиях спортсмен из Бурятии Баир Батлаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 51 кг.



В полуфинальном поединке единогласным решением судей победа была присуждена Василию Егорову, представляющему Московскую область и Саха (Якутию), сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Напомним, что призовой фонд турнира в Чите составил 26 миллионов рублей. Победители получили по 1,5 миллиона рублей, серебряные медалисты — по 250 тысяч, бронзовые — по 125 тысяч рублей.

