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Боксёр Бурятии стал призёром чемпионата России

Боксёр Бурятии стал призёром чемпионата России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Баир Батлаев выиграл награду в весовой категории до 51 кг

8 октября в Чите завершился чемпионат России по боксу среди мужчин. На соревнованиях спортсмен из Бурятии Баир Батлаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 51 кг.

В полуфинальном поединке единогласным решением судей победа была присуждена Василию Егорову, представляющему Московскую область и Саха (Якутию), сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Напомним, что призовой фонд турнира в Чите составил 26 миллионов рублей. Победители получили по 1,5 миллиона рублей, серебряные медалисты — по 250 тысяч, бронзовые — по 125 тысяч рублей.
бокс спорт Бурятия чемпионат России

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