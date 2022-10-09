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В Бурятии 9 октября местами до +16 градусов

В Бурятии 9 октября местами до +16 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ночью температура опускалась до -18

По данным Бурятского гидрометцентра, 9 октября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -2,-8, местами -12,-18, днём +4,+9, местами +10,+16.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью -4,-6, днём +7,+9.
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