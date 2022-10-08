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После вмешательства прокуратуры в микрорайоне Улан-Удэ появилась вода

После вмешательства прокуратуры в микрорайоне Улан-Удэ появилась вода
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Неисправность быстро устранили

Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ встретилась с жителями посёлка Загорск, где обсудили проблему прекращения подачи питьевой воды жителям улицы Гарнаева.

- В результате незамедлительно принятых мер неисправность водопровода устранена, подача питьевой воды восстановлена в полном объёме, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В связи с нарушением прав на получение своевременного, качественного и доступного холодного водоснабжения, гарантирующему поставщику внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.
прокуратура

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