После вмешательства прокуратуры в микрорайоне Улан-Удэ появилась вода

Общество, Фото: прокуратура РБ

Неисправность быстро устранили



Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ встретилась с жителями посёлка Загорск, где обсудили проблему прекращения подачи питьевой воды жителям улицы Гарнаева.



- В результате незамедлительно принятых мер неисправность водопровода устранена, подача питьевой воды восстановлена в полном объёме, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



В связи с нарушением прав на получение своевременного, качественного и доступного холодного водоснабжения, гарантирующему поставщику внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.

