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В Улан-Удэ алиментщика приговорили к обязательным работам

В Улан-Удэ алиментщика приговорили к обязательным работам
Общество,  Фото:pixabay.com
С мужчины также будут удерживать часть зарплаты

Жителя Улан-Удэ осудили за неуплату алиментов. С 1 февраля 2022 года по 28 апреля 2022 года, будучи обязанным на основании судебного приказа выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына, неоднократно не исполнял свои обязанности по уплате алиментов без уважительных причин.

Проверив приговор по доводам жалобы осужденного, суд апелляционной инстанции установил, что сумма задолженности по алиментам за указанный период судом первой инстанции установлена верно, составляет 26 387,31 рублей. Указанная сумма не включает в себя задолженность по алиментам за 2014, 2017 года.

- С учётом изложенного, приговор оставлен без изменения, суд первой инстанции назначил осужденному справедливое наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии. 
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