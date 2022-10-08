«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
7 октября в городском культурном центре Улан-Удэ прошёл концерт в честь Дня пожилого человека. На него пригласили активистов, пенсионеров, ветеранов в рамках празднования Недели добра и уважения.
- Концертные номера представляет городской культурный центр. Здесь у нас председатели первичных отделений предприятий: ЛВРЗ, Авиационный завод, Приборостроительное объединение, ВСЖД, сельхозакадемия, педагогический колледж. Это вот те самые первичные отделения. Самые активные, самые дружные. За ними сотни наших пенсионеров, которые постоянно участвуют в наших мероприятиях, - рассказала «Байкал-Daily» Баранкова Надежда, заместитель руководителя администрации Железнодорожного района.
Со сцены пенсионеров поблагодарили за активную жизненную позицию, участие во многих мероприятиях с разных сфер деятельности: спорт, рукоделие, творческая самодеятельность и многое другое.
1 октября в России отмечается День пожилых людей. Этот праздник – дань уважения зрелости, опыту, мудрости – всему тому, что с годами приобретает человек.
В Улан-Удэ отметили День добра и уважения
Общество, Фото:
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