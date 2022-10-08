В Бурятии выявили пьяных водителей автобусов

Госавтоинспекция сообщила итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автобус»
В Бурятии 21 по 30 сентября прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Контроль за автобусами осуществляли сотрудники Госавтоинспекции во взаимодействии с надзорными службами в сфере пассажирских перевозок.
В ходе проведённых мероприятий было проверено и досмотрено 498 автобусов. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено 176 водителей, из них в 60 случаях водители осуществляли деятельность по лицензии на перевозочную деятельность. Камерами фото-видеофиксации зафиксировано 242 нарушения ПДД, допущенных водителями автобусов.
Проведённый анализ показал, что наиболее часто перевозчики пренебрегали использованием ремней безопасности при перевозке пассажиров. Также выявлены факты несоблюдения скоростного режима, режима труда и отдыха, нарушений правил проезда пешеходных переходов. Кроме того, выявлены пять фактов управления автобусом водителями, не имеющими соответствующей категории, и пять нарушений, связанных с вождением в состоянии алкогольного опьянения.
- Имели место нарушения, связанные с управлением транспортным средством при наличии неисправностей и условий, при которых их запрещена, а также оформлением в установленном порядке диагностических карт, подтверждающих допуск к участию в дорожном движении, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Также в рамках мероприятия проведена проверка школьных автобусов на соответствие конструкции, технического состояния и оборудования транспортного средства, а также проверен водительский состав. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечены семь водителей автобусов.
По выявленным нарушениям и недостаткам к административной ответственности привлечено шесть должностных лиц, ответственных за выпуск на линию и эксплуатацию автобусов.
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Общество, Фото:
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