08 октября

07 октября

Популярное

В Бурятии выявили пьяных водителей автобусов

В Бурятии выявили пьяных водителей автобусов
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Госавтоинспекция сообщила итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автобус»

В Бурятии 21 по 30 сентября прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Контроль за автобусами осуществляли сотрудники Госавтоинспекции во взаимодействии с надзорными службами в сфере пассажирских перевозок.

В ходе проведённых мероприятий было проверено и досмотрено 498 автобусов. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено 176 водителей, из них в 60 случаях водители осуществляли деятельность по лицензии на перевозочную деятельность. Камерами фото-видеофиксации зафиксировано 242 нарушения ПДД, допущенных водителями автобусов.

Проведённый анализ показал, что наиболее часто перевозчики пренебрегали использованием ремней безопасности при перевозке пассажиров. Также выявлены факты несоблюдения скоростного режима, режима труда и отдыха, нарушений правил проезда пешеходных переходов. Кроме того, выявлены пять фактов управления автобусом водителями, не имеющими соответствующей категории, и пять нарушений, связанных с вождением в состоянии алкогольного опьянения.

- Имели место нарушения, связанные с управлением транспортным средством при наличии неисправностей и условий, при которых их запрещена, а также оформлением в установленном порядке диагностических карт, подтверждающих допуск к участию в дорожном движении, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Также в рамках мероприятия проведена проверка школьных автобусов на соответствие конструкции, технического состояния и оборудования транспортного средства, а также проверен водительский состав. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечены семь водителей автобусов.

По выявленным нарушениям и недостаткам к административной ответственности привлечено шесть должностных лиц, ответственных за выпуск на линию и эксплуатацию автобусов.

ГИБДД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Баргуджин-Токум 2022: фототур по Баргузинской долине
Баргуджин-Токум 2022: фототур по Баргузинской долине
Общество, 08.10.2022
Завораживающая красота Баргузинского и Курумканского районов Бурятии
В Бурятии осуждённые сыграли в настольный теннис
В Бурятии осуждённые сыграли в настольный теннис
Общество, 08.10.2022
В исправительном учреждении прошли соревнования по настольному теннису
В Бурятии сотрудников СОБР наградили медалями
В Бурятии сотрудников СОБР наградили медалями
Общество, 08.10.2022
Награждение состоялось в преддверии профессионального праздника 
В Бурятском театре оперы и балета состоялась премьера оперы «Иоланта»
В Бурятском театре оперы и балета состоялась премьера оперы «Иоланта»
Общество, 08.10.2022
На премьеру специально приехали зрители из Иркутска
В Улан-Удэ горел баннер с буквой V
В Улан-Удэ горел баннер с буквой V
Общество, 08.10.2022
Повреждённый баннер быстро заменили на новый 
В заказниках Бурятии считают животных
В заказниках Бурятии считают животных
Общество, 08.10.2022
Для учёта изюбрей используют манок
В Бурятии пройдут чемпионат и первенства по пауэрлифтингу
В Бурятии пройдут чемпионат и первенства по пауэрлифтингу
Общество, 07.10.2022
Соревнования состоятся в начале ноября в Улан-Удэ
В Забайкалье объявлен конкурс «Приглашение в Агу»
В Забайкалье объявлен конкурс «Приглашение в Агу»
Общество, 07.10.2022
Работы принимаются по 30 ноября включительно
В Иркутской области отметят эвенкийский праздник «Бубен дружбы»
В Иркутской области отметят эвенкийский праздник «Бубен дружбы»
Общество, 07.10.2022
В рамках мероприятия состоятся массовые гуляния
В Бурятии выберут лучших молодых учёных
В Бурятии выберут лучших молодых учёных
Общество, 07.10.2022
Заявки на конкурс подаются по 14 октября
«Нельзя жить дальше как ни в чём не бывало»
«Нельзя жить дальше как ни в чём не бывало»
Общество, 07.10.2022
В Общественной палате Бурятии обсудили первые итоги частичной мобилизации
В селе Бурятии построили субурган, посвящённый Будде медицины
В селе Бурятии построили субурган, посвящённый Будде медицины
Общество, 07.10.2022
Ступа возведена благодаря пожертвованиям местных жителей
В Приольхонье учёные нашли уникальную металлургическую печь
В Приольхонье учёные нашли уникальную металлургическую печь
Общество, 07.10.2022
По форме она сильно отличается от уже известных наземных печей
В Бурятии до конца года помогут 1500 одиноким пенсионерам
В Бурятии до конца года помогут 1500 одиноким пенсионерам
Общество, 07.10.2022
В республике реализуется проект «Неотложка»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^