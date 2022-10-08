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Баргуджин-Токум 2022: фототур по Баргузинской долине

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Завораживающая красота Баргузинского и Курумканского районов Бурятии

Пески, горы, дацаны, ступы, красные травы и табуны лошадей — зачем фотографы едут осенью на север Бурятии.

В сентябре в Баргузинском и Курумканском районах Бурятии в рамках международного пленэра «Баргуджин Токум» прошёл традиционный осенний фототур. Своими впечатлениями о масштабном арт-проекте поделился фотокорреспондент Байкал-Daily Сергей Тарасенко:

— В очередной раз уже вроде бы знакомые места Баргузинской долины удивляют чем-то новым. Хитом этого сезона стали ярко-красные травы на солончаках. Такое буйное цветение солероса, вероятно, бывает не каждый год. Если бы я сам всё это не видел, заподозрил бы, наверное, подобные снимки в наглом фотошопе. Так не бывает! Да ещё и с отражениями лошадей... Река Ина подарила несколько ярких рассветных кадров, а ущелье Аллы порадовало золотом листвы. А ещё мы увидели потрясающее движение дюн. Песок на зубах после этого зрелища скрипел ещё пару дней.
природа

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