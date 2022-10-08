В Бурятии осуждённые сыграли в настольный теннис

В исправительном учреждении прошли соревнования по настольному теннису



В клубе лечебно-исправительного учреждения №5 Мухоршибирском районе состоялся турнир по настольному теннису.



По словам организаторов, осуждённые активно приняли участие в турнире, на котором выявляли самого ловкого и быстрого игрока.



- Мероприятия направлено на формирования у осуждённых правопослушного поведения, поднятия силы духа, а также развитие реакции, выносливости, умения концентрироваться и переключать внимание, - отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.