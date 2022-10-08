В Бурятии сотрудников СОБР наградили медалями

























Сотрудники СОБР «Барс» управления Росгвардии по Бурятии обеспечивают правопорядок и общественную безопасность в регионе, осуществляют силовую поддержку правоохранительным органам при проведении оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий. Бойцы отряда принимают участие в освобождении заложников, задержании особо опасных, вооружённых преступников и в проведении спецопераций против организованной преступности.Только с начала года сотрудники СОБР приняли участие в проведении около 50 мероприятий, в ходе выполнения которых задержаны 69 лиц, подозреваемых в совершении преступлений, в том числе вооружённых преступников. Из незаконного оборота изъятые огнестрельные оружия и боеприпасы, более 20 цифровых электронных устройств и различных документов, представляющие оперативный интерес, 98 плат, используемых при проведении незаконной игорной деятельности, а также драгоценные изделия на сумму около 1 млн. рублей.За время существования отряда «Барс» при выполнении служебных обязанностей погибли три бойца, имена которых внесены в списки личного состава навечно - лейтенант милиции Зосим Апридонидзе, капитан полиции Баир Будажапов и капитан полиции Алексей Продубнов.- СОБР по праву считаются элитой войск национальной гвардии Российской Федерации. Сотрудники СОБР территориального управления Росгвардии ежедневно с риском для жизни выполняют служебно-боевые задачи ради безопасности и спокойствия жителей Бурятии и России в целом, - сообщили в пресс-службе ведомства.В преддверии профессионального праздника - день образования специальных отрядов быстрого реагирования Росгвардии, отличившимся сотрудникам специального отряда быстрого реагирования руководитель ведомства полковник полиции Сергей Гатилов вручил государственные награды - медали «За отвагу», проявленные при исполнении воинского и служебного долга.