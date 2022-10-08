В Бурятском театре оперы и балета состоялась премьера оперы «Иоланта»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На премьеру специально приехали зрители из Иркутска



Музыкальным руководителем и дирижёром выступил Владимир Рылов. По его словам, в музыку, которую написал Пётр Ильич Чайковский, влюбляешься с первых нот.



- Есть какой-то фермент притягательности в этой музыке: она очень человечна, рассказывает о таких порывах души, которые в обычной будничной жизни нечасто встретишь. Пётр Ильич Чайковский – гениальный мастер, который ставит перед исполнителями, солистами, музыкантами, хором неимоверно трудные задачи, - сказал Владимир Рылов.



Лирическая опера «Иоланта» повествует об истории слепой девушки, которая исцеляется благодаря силе любви и вере. Партию Иоланты на премьерном показе исполнила солистка оперы Батчимэг Самбуу. На сцену вышли ведущие солисты оперы: Бат-Эрдэнэ Доржцэдэн (король Рене), Энхбат Тувшинжаргал (Роберт, герцог Бургундский), Мунхзул Намхай (Эбн-Хакиа, мавританский врач), Баиржаб Дамбиев (Альмерик, оруженосец короля Рене), Дмитрий Барташкин (Бертран, привратник королевского замка), Наталья Якимова (Марта, жена Бертрана, кормилица Иоланты), Дина Санданова (Бригитта, подруга Иоланты), Лариса Соковикова (Лаура, подруга Иоланты ).



Партию возлюбленного Иоланты – Водемона исполнил заслуженный артист Бурятии, обладатель национальной премии «Золотая маска» Михаил Пирогов.



- Самый серьёзный, самый честный критик — это именно родной зритель. Поэтому выступать очень волнительно. Водемон для меня – настоящий воин, рыцарь, граф, который понимает природу жизни. Опера «Иоланта» – одна из моих любимых, но при этом непростых опер. Это спектакль о любви, о вере, об исцелении души, - рассказал Михаил Пирогов.



Как отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, которая также была на премьере, Михаил Пирогов в этом году дебютируют в опере «Иоланта» в партии Водемона на сцене Большого театра. Прославленный тенор также является приглашённым солистом Мариинского театра, является солистом Бурятского государственного академического театра оперы и балета, Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского, с 2021 выступает в качестве ведущего солиста в Новосибирском государственном театре оперы и балета.



Премьера оперы «Иоланта» прошла с большим успехом. Солисты бурятской оперы покорили сердца зрителя.



- У нас есть группа любителей и ценителей вашего театра. Мы приезжаем к вам из Иркутска на спектакли. После каждого спектакля выходим окрылённые, настолько нас заряжает. Очень приятно, что вот так можно оставить отзыв, всегда хотелось сказать лично: «Мы вас очень- очень любим и ценим, всегда посещаем ваши гастроли, в Иркутске, приезжайте к нам почаще», - поделилась гостья из Иркутска Ольга.



- Мы в восторге от сегодняшнего вечера. Нам очень понравилось, все арии звучали на «ура!» Особенно, самая знаменитая, наверное, из всех — «Кто может сравнится с Матильдой моей». Просто замечательно, - рассказала зрительница Татьяна.



Следующий показ оперы «Иоланта» с другим составом исполнителей состоится 19 октября. Билеты можно купить на сайте uuopera.ru и в кассе театра. В том числе и по «Пушкинской карте»., сообщили в пресс-службе театра.



Возрастное ограничение: 12+

