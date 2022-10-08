В заказниках Бурятии считают животных

Для учёта изюбрей используют манок



В заказниках Бурятии сейчас проводится осенний учёт численности диких животных.



В Кондо-Витимском заказнике государственный инспектор БУ «Бурприрода» Баир Эрдынеев проводит учёт численности изюбря. Животное откликается на специальную трубу, которая называется «манок».



- По реву изюбря ведётся учёт животных, где и сколько откликнулось. Бывает, что изюбрь подходит на клик трубы метров 5-10 и более. Слух у изюбря идеальный, он придёт именно на то место, откуда был клик и даже без ошибки определит место, - объясняет госинспектор.



На территории заказников запрещается любая охота, так как это особо охраняемая природная территория регионального значения. Здесь действует особый режим природоохраны, сообщили в БУ «Бурприрода».