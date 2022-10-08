08 октября

07 октября

Популярное

В заказниках Бурятии считают животных

В заказниках Бурятии считают животных
Общество, 
Для учёта изюбрей используют манок

В заказниках Бурятии сейчас проводится осенний учёт численности диких животных.

В Кондо-Витимском заказнике государственный инспектор БУ «Бурприрода» Баир Эрдынеев проводит учёт численности изюбря. Животное откликается на специальную трубу, которая называется «манок».

- По реву изюбря ведётся учёт животных, где и сколько откликнулось. Бывает, что изюбрь подходит на клик трубы метров 5-10 и более. Слух у изюбря идеальный, он придёт именно на то место, откуда был клик и даже без ошибки определит место, - объясняет госинспектор.

На территории заказников запрещается любая охота, так как это особо охраняемая природная территория регионального значения. Здесь действует особый режим природоохраны, сообщили в БУ «Бурприрода».
заказники дикие животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В заказниках Бурятии считают животных
В заказниках Бурятии считают животных
Общество, 08.10.2022
Для учёта изюбрей используют манок
В Бурятии пройдут чемпионат и первенства по пауэрлифтингу
В Бурятии пройдут чемпионат и первенства по пауэрлифтингу
Общество, 07.10.2022
Соревнования состоятся в начале ноября в Улан-Удэ
В Забайкалье объявлен конкурс «Приглашение в Агу»
В Забайкалье объявлен конкурс «Приглашение в Агу»
Общество, 07.10.2022
Работы принимаются по 30 ноября включительно
В Иркутской области отметят эвенкийский праздник «Бубен дружбы»
В Иркутской области отметят эвенкийский праздник «Бубен дружбы»
Общество, 07.10.2022
В рамках мероприятия состоятся массовые гуляния
В Бурятии выберут лучших молодых учёных
В Бурятии выберут лучших молодых учёных
Общество, 07.10.2022
Заявки на конкурс подаются по 14 октября
«Нельзя жить дальше как ни в чём не бывало»
«Нельзя жить дальше как ни в чём не бывало»
Общество, 07.10.2022
В Общественной палате Бурятии обсудили первые итоги частичной мобилизации
В селе Бурятии построили субурган, посвящённый Будде медицины
В селе Бурятии построили субурган, посвящённый Будде медицины
Общество, 07.10.2022
Ступа возведена благодаря пожертвованиям местных жителей
В Приольхонье учёные нашли уникальную металлургическую печь
В Приольхонье учёные нашли уникальную металлургическую печь
Общество, 07.10.2022
По форме она сильно отличается от уже известных наземных печей
В Бурятии до конца года помогут 1500 одиноким пенсионерам
В Бурятии до конца года помогут 1500 одиноким пенсионерам
Общество, 07.10.2022
В республике реализуется проект «Неотложка»
Жителей Бурятии приглашают в «Страну сказок и легенд»
Жителей Бурятии приглашают в «Страну сказок и легенд»
Общество, 07.10.2022
В этнографическом музее начинает работу новая выставка
В Бурятии изменят закон о жилье детям-сиротам
В Бурятии изменят закон о жилье детям-сиротам
Общество, 07.10.2022
Будет установлен приоритетный порядок предоставления жилья участникам специальной военной операции
В школах Улан-Удэ стартовали экоуроки
В школах Улан-Удэ стартовали экоуроки
Общество, 07.10.2022
Ученикам рассказали о местных особо охраняемых природных территориях
В Бурятии отремонтирован мост через реку Малая Шестипалиха
В Бурятии отремонтирован мост через реку Малая Шестипалиха
Общество, 07.10.2022
Мост расположен на трассе «Байкал» в Кабанском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^