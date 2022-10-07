Баярто Дамбаев не выступал на сцене в качестве артиста три года
9 октября на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета состоится показ балета «Дон Кихот». Партию Санчо Панса исполнит главный балетмейстер, заслуженный артист России Баярто Дамбаев, который не выступал на сцене в качестве артиста три года.
Баярто Дамбаев окончил Улан-Удэнское хореографическое училище в 1994 году. После работал ведущим солистом балета, репетитором, а теперь и главным балетмейстером в Бурятском театре оперы и балета. Баярто Дамбаев является лауреатом Государственной премии Бурятии, в 2010 году получил звание заслуженного артиста России.
В Балете «Дон Кихот», написанном композитором Людвигом Минкусом на либретто Мариуса Петипа, сюжет сосредотачивается на любовной истории Китри и Базиля, исполняющих свои вариации на городской площади. Партия Санчо Панса является одной из самых сложных, так как, кроме высокого уровня исполнительства, требует актёрского таланта.
«Синтез артистичности и индивидуальности, чувства юмора и особого шарма делают Баярто Дамбаева настоящим гротесковым артистом. Дамбаев обладает лёгким прыжком, виртуозным вращением, он артистичен и музыкален. За своё замечательное исполнение характерных партий Баярто Дамбаев прочно занимает место одного из ведущих характерных солистов балета», - писала Надежда Гончикова для портала soyol.ru.
Главный балетмейстер – руководитель балетной труппы Баярто Дамбаев не выходил на сцену три года. Долгожданная встреча с публикой состоится 9 октября, начало спектакля в 17:00.
Возрастное ограничение 6+
Главный балетмейстер Бурятского оперного театра вернётся на сцену
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