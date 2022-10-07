Турнир проходит в Амурской области
С 7 по 9 октября в городе Благовещенск Амурской области проходят всероссийские соревнования по спортивной борьбе (дисциплина «вольная борьба») среди мужчин памяти мастера спорта СССР Алексея Ковалёва. В соревнованиях принимают участие борцы из Бурятии, сообщает федерация спортивной борьбы республики.
В состав команды Бурятии вошли следующие спортсмены:
Весовая категория 57 кг
Дашипылов Пурбо
Доржиев Зоригто
Рабданов Эрдэни
Шойжинимаев Алдар
Шагдуров Баир
Дашидондуков Аркадий
Весовая категория 61 кг
Дылыков Сергей
Ринчинов Владимир
Весовая категория 65 кг
Ринчинов Ринчин
Мункуев Чингис
Весовая категория 70 кг
Куприянов Дмитрий
Гомбоев Батор
Гергенов Лев
Весовая категория 74 кг
Цыдендоржиев Намжил
Дугаржапов Цырен
Ишеев Лубсан
Весовая категория 79 кг
Очиров Галсан
Весовая категория 97 кг
Санжиев Айдар
Напомним, что генеральным партнёром федерации спортивной борьбы РБ является ЗГРП (АО «Забайкальское горнорудное предприятие»).
Возрастное ограничение 6+
Борцы Бурятии принимают участие во всероссийских соревнованиях
Общество, Фото:
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