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Улан-удэнцы засоряют канализацию мусором и волосяными пробками

Улан-удэнцы засоряют канализацию мусором и волосяными пробками
Общество,  Фото:МУП "Водоканал"
Только за месяц пришлось устранять 167 засоров

С 29 сентября по 6 октября сотрудники аварийных бригад «Водоканала» устранили 51 засор в канализационных сетях Улан-Удэ. Всего за прошедший сентябрь было устранено 167 засоров.

Причинами засоров на сетях являются жировые отложения, появляющиеся при эксплуатации системы канализации, волосяные пробки, отложения в сифонах, которые образуются в изгибах сифона выпускной системы. Нередко причинами засоров становится строительный и бытовой мусор и предметы личной гигиены, которые, как может показаться на первый взгляд, не несут никакой серьёзной угрозы, поясняют в МУП «Водоканал».

- Смывая в унитаз другие отходы, кроме туалетной бумаги, наши горожане сами способствуют появлению засоров в канализационных сетях. Такие действия приводят к остановке насосных агрегатов и поломкам оборудования городских очистных сооружений, а также становятся причиной вытекания сточных вод на улицы нашего города, - сообщил директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.

Только за один год сотрудники «Водоканала» убирают из очистных сооружениях свыше 12 тонн мусора.

Специалисты просят жителей города не смывать в унитаз предметы, способные вызвать засор.

Ранее на улице Трубачеева и в 113 микрорайоне произошли аварийные ситуации, где причиной засора в одном случае стали найденные в канализационном колодце шкура и останки разделанного животного. В другом строительный мусор парализовал работу канализационно-насосной станции, обеспечивающей отвод сточных вод с 20 многоквартирных домов, в которых проживает около двух тысяч абонентов.
канализация

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