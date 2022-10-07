Лучшего водителя пожарного автомобиля выбрали в Бурятии



Следующим и самым зрелищным этапом конкурса стало скоростное маневрирование. Чтобы все участники были в одинаковых условиях, заезд устраивали на одном автомобиле. Очередность выхода на старт определили жеребьёвкой. Каждому водителю предстояло выполнить ряд упражнений: преодоление «змейки» передним и задним ходом, движение по кругу, въезд в бокс, параллельная парковка, колея, въезд на стоянку, эстафета, тоннельные ворота, препятствие, линия «стоп». Наезд на ограждения штрафовался баллами, которые как дополнительные секунды прибавлялись к временному показателю команды.









Ежегодный конкурс профессионального мастерства среди водителей пожарно-спасательных частей прошёл в Улан-Удэ.В соревнованиях приняли участие водители пожарных автомобилей, победившие на первом этапе конкурса в своих подразделениях. За звание лучшего боролись девять команд по два участника от каждой пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы из Улан-Удэ и города Гусиноозёрск, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.Состязания начались со смотра специальной пожарной техники. Каждая команда приехала на конкурс на своем автомобиле, техническое состояние и оснащение которого оценивала конкурсная комиссия. Любое, даже малейшее нарушение требований влекло за собой штрафные баллы.Завершающим этапом состязаний стала установка автомобиля на пожарный водоём и забор воды. Если на маневрирование допускался каждый участник команды, а лучшее время шло в зачёт, то здесь команда должна была решить кто из водителей представит свое подразделение на данном этапе. Эта дисциплина также выполнялась на скорость, однако каждой команды была только одна попытка. Успех зависел не только от скорости, но и правильности действий водителя, в случае ошибки или малейшего промедления все усилия могли оказаться безрезультатными. Если подать воду не удалось, выполнение упражнения не засчитывалось.- Лучшим стал Алексей Сафонов, старший инструктор по вождению пожарного автомобиля пожарно-спасательной части №5 (Улан-Удэ). Команда пожарно-спасательной части №2 (Улан-Удэ) завоевала первое место среди команд и переходящий кубок, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.