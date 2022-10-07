Строительство домов в Новом Зелёном идёт под контролем специалистов
В Улан-Удэ до конца года планируют ввести в эксплуатацию четыре многоквартирных дома в Новом Зелёном, куда переселят горожан из аварийного жилья.
Муниципальный контракт заключен с подрядной организацией ООО «РостИнвестСтрой» 2 сентября 2021 года. С начала строительства надзор за технологией и качеством производства работ осуществляет МУ «Улан-Удэстройзаказчик» и Госстройжилнадзор.
Вчера, 6 октября, состоялся очередной выезд на объект, в котором приняли участие будущие жильцы домов, ОНФ, представители подрядной организации и комитета по строительству. Сегодня, 7 октября, прошло рабочее совещание в администрации Улан-Удэ, где обсуждались вопросы взаимодействия ОНФ и мэрии, дальнейшего контроля за ходом строительства. Главная задача – завершить работы в срок и качественно.
- В ходе строительства выявляются замечания – они все устраняются в рабочем порядке. К примеру, ранее у Госстройжилнадзора были вопросы по качеству кладки, для устранения замечания мы провели экспертизу у независимого научно-технического центра «Сейсмострой». Испытания показали, что кладка соответствует требованиям. Каких-либо неустранимых и серьезных дефектов на объекте нет, - рассказал заместитель председателя комитета по строительству Зана Тумуров.
Строительство трёхэтажных домов на 247 квартир идёт в рамках адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года в г.Улан-Удэ».
Сейчас на объекте идут внутренние отделочные работы, строители устанавливают окна, кладут полы, ведутся сантехнические работы. Строятся внутриплощадочные сети, ограждающие конструкции, подрядчик приступил к благоустройству территории.
Работы по строительству объекта осуществляются в рамках проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ строят многоквартирные дома для обитателей аварийного жилья
Общество, Фото:
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