В Улан-Удэ днём до +7 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 октября по республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -11,-16, днём +4,+9, местами -2,+3.
В Улан-Удэ ночью возможен небольшой мокрый снег, днём без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +5,+7.
В Бурятии температура опускалась до -16 градусов
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Общество, 08.10.2022
В Улан-Удэ днём до +7 градусов
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