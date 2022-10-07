Работа об исследователе Байкала победила на международном конкурсе

Биография «забытого» гидрографа стала известна в России и Италии



«Александр Сергеевич Боткин. Русский интеллигент в Италии» – так называется студенческая работа, ставшая победителем II международного молодёжного культурно-образовательного конкурса «Италия. Русские дороги». В конкурсе приняли участие 45 молодых людей из двух стран: студенты российских вузов, соотечественники, проживающие в Италии, русскоговорящие итальянцы, интересующиеся культурой России. Всего было сформировано 15 команд, которые в течение года изучали «след» конкретной исторической личности из России в Италии. География конкурса охватила Рим, Неаполь, Сорренто, Бари, Сан-Ремо, Венецию, Турин, Флоренцию, Мессину на острове Сицилия.



Александр Боткин – морской офицер, гидрограф, изобретатель. В период строительства Транссибирской магистрали он проводил исследования озера Байкал в составе гидрографической экспедиции. Биография этой неординарной личности стала предметом изучения студентов Южного федерального университета Никиты Чумака и Полины Иглиной.



– Наша работа была направлена на изучение личности Александра Боткина, долгие годы незаслуженно остававшегося в тени внимания исследователей. После революции Боткин оказался в изгнании и поселился в итальянском Сан-Ремо. Благодаря участию и поддержке государственной Третьяковской галереи мы получили возможность ознакомиться с «итальянским» архивом семьи Боткиных. Он содержит большой комплекс до сих пор не известных, но чрезвычайно интересных материалов, в числе которых – уникальные фотографии Транссиба и Байкальской паромной железнодорожной переправы, – рассказал Никита Чумак.



Итоги конкурса были подведены 30 сентября. Мероприятия проводились одновременно в Русском доме в Риме и Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова в Москве. Работа, посвящённая исследователю Байкала, была отмечена в номинациях «Научно-популярный видеоролик» (1 место) и «Научно-исследовательская статья» (3 место).



Как сообщает Байкальский заповедник, материалы о жизни Александра Боткина можно также найти на сайте историко-мемориального комплекса «Байкальская переправа».



- Благодаря усилиям Байкальского заповедника в нашу культуру возвращаются не только исторические феномены, но и биографии незаслуженно забытых людей: тех, кто был связан с Байкальской паромной железнодорожной переправой, строительством Транссиба, кто внёс свой вклад в укрепление и развитие нашей страны. Одним из таких затерявшихся «людей переправы» стал Александр Сергеевич Боткин – гидрограф, исследователь Сибири и Байкала. Обращение студентов России и Италии к биографии Александра Сергеевича, популяризация его деятельности на родине и в годы вынужденной эмиграции представляется важным научным и, конечно, культурным событием, – рассказала Ирина Лясота, заместитель директора Байкальского заповедника по экологическому просвещению и сохранению историко-культурного наследия.



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