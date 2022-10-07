В рамках мероприятия состоятся массовые гуляния
22 октября в посёлке Перевоз Бодайбинского района Иркутской области пройдёт эвенкийский праздник «Бубен дружбы». Мероприятие проведут в форме массового гуляния, которое откроется театрализованным представлением, а затем будут проведены национальные игры и конкурсы.
В рамках проведения праздника объявлены следующие конкурсы:
1. «Наму рода моего» (Презентация своего рода, своей семьи. Рассказ о своем роде, о семье, о старейшинах рода);
2. «Таежные дали» (Выступление в одном из видов и жанров национального искусства – народная песня на эвенкийском языке, танец, игра на национальных инструментах);
3. «Дархан суглан» (Выставка-ярмарка традиционных изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства).
Как сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья, победители конкурсов и номинаций награждаются дипломами и ценными призами. Также по итогам проведения конкурсов определяется абсолютный победитель и обладатель гран-при.
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В Иркутской области отметят эвенкийский праздник «Бубен дружбы»
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