В Иркутской области отметят эвенкийский праздник «Бубен дружбы»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В рамках мероприятия состоятся массовые гуляния



22 октября в посёлке Перевоз Бодайбинского района Иркутской области пройдёт эвенкийский праздник «Бубен дружбы». Мероприятие проведут в форме массового гуляния, которое откроется театрализованным представлением, а затем будут проведены национальные игры и конкурсы.



В рамках проведения праздника объявлены следующие конкурсы:

1. «Наму рода моего» (Презентация своего рода, своей семьи. Рассказ о своем роде, о семье, о старейшинах рода);

2. «Таежные дали» (Выступление в одном из видов и жанров национального искусства – народная песня на эвенкийском языке, танец, игра на национальных инструментах);

3. «Дархан суглан» (Выставка-ярмарка традиционных изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства).



Как сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья, победители конкурсов и номинаций награждаются дипломами и ценными призами. Также по итогам проведения конкурсов определяется абсолютный победитель и обладатель гран-при.



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