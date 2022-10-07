Жителей Бурятии просят не переживать из-за дыма в лесах

В лесах начались профилактические выжигания
Лесхозы Бурятии проводят профилактические контролируемые противопожарные выжигания подстилки, сухой травы и других горючих материалов. Выжигания начались в Бичурском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах.
- Профилактические выжигания проводятся ежегодно для предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров. Таким способом лесники убирают горючий материал, который может стать причиной лесных пожаров, - пояснили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В связи с этим жители Бурятии в ближайшее время могут наблюдать задымления, не связанные с лесными пожарами. Агентство лесного хозяйства просит жителей сохранять спокойствие.
Помимо профилактических выжиганий, лесники прокладывают и обновляют минерализованные полосы. Они в случае возникновения лесных пожаров смогут остановить распространение огня.
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