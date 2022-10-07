Профсоюзы Монголии требуют увеличить зарплату как минимум на 50%

По их словам, при повышении доходов покупательная способность граждан будет сохранена



Парламент Монголии приступает к обсуждению проекта государственного бюджета на следующий год. В отношении бюджета конфедерация монгольских профсоюзов впервые заявила о настоятельной необходимости повышения реальной заработной платы и доходов граждан.



По словам президента конфедерации монгольских профсоюзов С. Эрдэнэбата, правительство Монголии и министерство труда и социальной защиты призвали к «Переходу от социального обеспечения к труду». В этом контексте он подчеркнул важность иного взгляда на трудовые ценности, а также необходимость значительных и радикальных улучшений.



- По сравнению с уровнем инфляции покупательная способность граждан в 2021 году упала на 13 процентов, в этом году на 17,5 процента. То есть за последние два года реальная покупательная способность упала на 30 процентов и в следующем году мы столкнемся с гораздо большей цифрой. Пришло время коренным образом изменить эту ситуацию. Если средняя заработная плата в Монголии составляла около 450 долларов США, то сейчас составляет 400 долларов США. Поэтому, если мы действительно хотим сохранить покупательную способность, необходимо увеличить заработную плату и доходы как минимум на 50 процентов, – заявил С. Эрдэнэбат.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», план действий правительства на 2020-2024 годы и трёхстороннее соглашение о трудовом и общественном согласии предусматривали поэтапное повышение заработной платы и пенсий в соответствии с инфляцией. В проекте государственного бюджета на 2023 год говорится, что бюджет заработной платы увеличится на около 250 миллиардов тугриков, однако это рассматривается как заработная плата для персонала и сотрудников новых больниц и школ.



- Депутаты должны помнить о своих обещаниях, - подчеркнули в конфедерации монгольских профсоюзов.



Также конфедерация монгольских профсоюзов считает, что при утверждении парламентом государственного бюджета на следующий год необходимо отразить и реализовать конкретные меры, направленные на увеличение занятости, стабилизацию рабочих мест, снижение общего уровня цен, устранение трудностей в жизни граждан за короткий промежуток времени. В частности, к ним относятся:

- Увеличение заработной платы и пенсионных выплат государственных служащих как минимум на 50%;

- В связи с пересмотром минимальной заработной платы в размере 550000 тугриков в месяц, отражение и внедрение источников капитала, необходимых для реализации с 1 января следующего года;

- Принятие и реализация таких мер, как снижение процентных ставок по банковским потребительским кредитам и кредитам под залог зарплаты.



