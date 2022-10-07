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Жителей Бурятии приглашают в «Страну сказок и легенд»

Жителей Бурятии приглашают в «Страну сказок и легенд»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В этнографическом музее начинает работу новая выставка

В Улан-Удэ открывается новая выставка «В страну сказок и легенд». Увидеть её можно в предбайкальском бурятском комплексе этнографического музея народов Забайкалья.

- Мир бурятской сказки уходит корнями в глубины народного бытия и напоминает просторную и многоводную реку. Сказки и улигеры открывают перед нами красочный мир представлений бурят, отражают разные стороны жизни и быта народа. В народных сказках и улигерах многие элементы материальной культуры бурят получили волшебные способности. Так, шапка делает людей невидимыми, платок избавляет от болезней, стрела летит за тридцать земель, кольцо исполняет желания и т.д. Мудрые и поэтичные сказки являются драгоценным наследием духовной культуры бурят, - сообщает пресс-служба этнографического музея.

На выставке будут представлены более 30 предметов быта, которые в сказках обладают магическими способностями. Посетители смогут увидеть волшебные огниво, нож, курительную трубку, лук, колчан со стрелами, моринхуур, бурятские шахматы и многое другое.

Выставка работает с 8 октября до конца года.

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Бурятия этнографический музей выставка сказки легенды Улан-Удэ музей

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