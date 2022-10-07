В этнографическом музее начинает работу новая выставка
В Улан-Удэ открывается новая выставка «В страну сказок и легенд». Увидеть её можно в предбайкальском бурятском комплексе этнографического музея народов Забайкалья.
- Мир бурятской сказки уходит корнями в глубины народного бытия и напоминает просторную и многоводную реку. Сказки и улигеры открывают перед нами красочный мир представлений бурят, отражают разные стороны жизни и быта народа. В народных сказках и улигерах многие элементы материальной культуры бурят получили волшебные способности. Так, шапка делает людей невидимыми, платок избавляет от болезней, стрела летит за тридцать земель, кольцо исполняет желания и т.д. Мудрые и поэтичные сказки являются драгоценным наследием духовной культуры бурят, - сообщает пресс-служба этнографического музея.
На выставке будут представлены более 30 предметов быта, которые в сказках обладают магическими способностями. Посетители смогут увидеть волшебные огниво, нож, курительную трубку, лук, колчан со стрелами, моринхуур, бурятские шахматы и многое другое.
Выставка работает с 8 октября до конца года.
Возрастное ограничение 0+
Жителей Бурятии приглашают в «Страну сказок и легенд»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Заявки на конкурс подаются по 14 октября
В Общественной палате Бурятии обсудили первые итоги частичной мобилизации
Ступа возведена благодаря пожертвованиям местных жителей
По форме она сильно отличается от уже известных наземных печей
В республике реализуется проект «Неотложка»
В этнографическом музее начинает работу новая выставка
Она расположена на острове Юность
Будет установлен приоритетный порядок предоставления жилья участникам специальной военной операции
Ученикам рассказали о местных особо охраняемых природных территориях
Мост расположен на трассе «Байкал» в Кабанском районе
Делегация республики приняла участие в открытии российской образовательной выставки в Улан-Баторе
Волонтёры оказывают бытовую помощь ветеранам и одиноким пенсионерам
По их словам, при повышении доходов покупательная способность граждан будет сохранена
Спортсмены республики выиграли 3 золотых и 2 серебряных награды
Александр Халтагаров выиграл золотую медаль по шашкам