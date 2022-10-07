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Львы и тигры из иркутской зоогалереи балуются во время мытья стёкол

Львы и тигры из иркутской зоогалереи балуются во время мытья стёкол
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Животные воспринимают уборку за игру

Львы и тигры из иркутской зоогалереи любят играть со шваброй, которой моют огромные стёкла вольеров. Сотрудники зоопарка делают эту работу ежедневно, чем изрядно радуют своих зверей.

- Огромные стёкла, за которыми у нас живут даже львы и тигры – это, бесспорно, отличное конструктивное решение для вольеров. По сравнению с сетчатыми ограждениями - сплошные плюсы и достоинства. Кроме, пожалуй, способности стекла выглядеть грязным даже при малейшем с ним контакте, - отмечают в зоогалерее.

Обитатели застеклённых вольеров любят прыгать и бегать, отчего пачкают стёкла.

- В общем, моем, моем и моем... А обитатели вольеров радуются, уверенные в том, что это такая игра, - подытожили в зоопарке.

дикие животные

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