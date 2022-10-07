Здесь можно играть в командные игры и заниматься воркаутом
В улусе Жаргаланта Селенгинского района Бурятии построили спортплощадку с искусственным покрытием. Площадка размером 60 м в длину и 20 м в ширину будет использоваться для тренировок, а также для проведения Сельских игр.
Её стоимость – 9,9 млн рублей, сообщили в управлении капстроительства правительства Бурятии.
- Одна половина спортивной площадки размером 40 на 20 метров предназначена для игры в волейбол, баскетбол и футбол, другая половина, 20 на 20 метров, предназначена для занятий уличной гимнастикой, для этого на ней установлены различные тренажёры. Спортплощадка полностью готова к использованию, в настоящее время готовится пакет документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, – рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.
Универсальная спортивная площадка ограждена забором, для занятий в вечернее время установлено искусственное освещение.
В улусе в Бурятии построили спортплощадку за 9,9 млн
Общество, Фото:
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