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В улусе в Бурятии построили спортплощадку за 9,9 млн

В улусе в Бурятии построили спортплощадку за 9,9 млн
Общество,  Фото:УКС правительства Бурятии
Здесь можно играть в командные игры и заниматься воркаутом

В улусе Жаргаланта Селенгинского района Бурятии построили спортплощадку с искусственным покрытием. Площадка размером 60 м в длину и 20 м в ширину будет использоваться для тренировок, а также для проведения Сельских игр.

Её стоимость – 9,9 млн рублей, сообщили в управлении капстроительства правительства Бурятии.

- Одна половина спортивной площадки размером 40 на 20 метров предназначена для игры в волейбол, баскетбол и футбол, другая половина, 20 на 20 метров, предназначена для занятий уличной гимнастикой, для этого на ней установлены различные тренажёры. Спортплощадка полностью готова к использованию, в настоящее время готовится пакет документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, – рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Универсальная спортивная площадка ограждена забором, для занятий в вечернее время установлено искусственное освещение.
спортивная площадка

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