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В нацпарке в Бурятии ремонтируют популярную среди туристов тропу

В нацпарке в Бурятии ремонтируют популярную среди туристов тропу
Общество,  Фото:национальный парк «Тункинский»
Посетителей просят воздержаться от походов

В национальном парке «Тункинский» ведутся работы по обустройству экологический тропы до Первого водопада по реке Кынгарга. Эта тропа очень популярна среди туристов.

Обустройство началось в сентябре этого года, завершение запланировано в конце октября. На сегодня уже идут работы по прокладке деревянного настила, обустройства смотровых площадок, создания туалетов, информационной площадки, навигации по маршруту и мостового перехода через реку Кынгарга.



- Тропа, сделает пребывание на территории национального парка более комфортным, а также снизит рекреационную нагрузку на природные комплексы. На экологической тропе можно послушать звуки природы, почувствовать себя частью природы, узнать о заповедных обитателях и покормить их, - сообщили в нацпарке.

Маршрут начинается от горы, которой в народе назвали «Белой», протяжённостью около 900 метров.

На сегодняшний день тропа закрыта для посещения до момента полного обустройства. Туристов просят воздержаться от похода на этот маршрут.


национальный парк туризм

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