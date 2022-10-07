В нацпарке в Бурятии ремонтируют популярную среди туристов тропу

















В национальном парке «Тункинский» ведутся работы по обустройству экологический тропы до Первого водопада по реке Кынгарга. Эта тропа очень популярна среди туристов.Обустройство началось в сентябре этого года, завершение запланировано в конце октября. На сегодня уже идут работы по прокладке деревянного настила, обустройства смотровых площадок, создания туалетов, информационной площадки, навигации по маршруту и мостового перехода через реку Кынгарга.- Тропа, сделает пребывание на территории национального парка более комфортным, а также снизит рекреационную нагрузку на природные комплексы. На экологической тропе можно послушать звуки природы, почувствовать себя частью природы, узнать о заповедных обитателях и покормить их, - сообщили в нацпарке.Маршрут начинается от горы, которой в народе назвали «Белой», протяжённостью около 900 метров.На сегодняшний день тропа закрыта для посещения до момента полного обустройства. Туристов просят воздержаться от похода на этот маршрут.