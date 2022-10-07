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В Улан-Удэ идёт набор в секцию борьбы школы олимпийского резерва

Общество, 
В школе три борцовских зала и три тренера по вольной борьбе 

В Улан-Удэ спортивная школа олимпийского резерва №7 объявила набор в секцию вольной борьбы. Набор производится с девяти лет, но при хорошей физической подготовке ребёнка можно записать с семи лет.

В школе четыре группы: группа начальной подготовки, тренировочного этапа подготовки, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.

- В нашей школе по адресу пер. Волконского, 2 три борцовских зала и три тренера. Занятия проводятся в удобное время для учащихся в первую и вторую смену. С 7-8 лет можно записать детей в группу начальной подготовки, где они будут готовиться к дальнейшей борцовской жизни, развивать гибкость, ловкость и физическую силу, - сказал директор СШОР №7 Жамсо Лхамажапов.

Для записи на занятия необходимо получить медицинскую справку от участкового педиатра об отсутствии заболеваний.

- В группе начальной подготовки занятия проходят в игровой форме и нацелены на развитие общей физической подготовки детей. К каждому ребенку осуществляется индивидуальный подход, по мере готовности начинаем обучать борцовским элементам и приемам, - сказал тренер СШОР №7 Вадим Бертунов.

Всего в школе 538 учащихся и 18 тренеров, которые проводят тренировочные занятия по разным адресам.

Летом при школе действует спортивно-оздоровительный лагерь «Юнтур» в Тарбагатайском районе. В течение сезона проводятся тренировки по вольной борьбе, соревнования по национальной борьбе, соревнования по футболу, волейболу и баскетболу.

спорт вольная борьба

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