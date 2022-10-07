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В Улан-Удэ стартовала акция «Помоги тому, кто рядом»

В Улан-Удэ стартовала акция «Помоги тому, кто рядом»
Общество,  Фото:управление по делам молодёжи Улан-Удэ
Волонтёры оказывают бытовую помощь ветеранам и одиноким пенсионерам

В столице Бурятии стартовала волонтёрская акция «Помоги тому, кто рядом», в рамках которой волонтёры приступили к оказанию бытовой помощи ветеранам и одиноко проживающим жителям.

- В силу своего возраста и здоровья не все ветераны могут самостоятельно выполнить какую-либо работу по дому, поэтому важно не оставаться равнодушными и оказывать им поддержку. Для нас очень важно, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу, – отметили в управлении по молодежной политике.

Молодёжные трудовые отряды мэра навестили ветерана из микрорайона Стеклозавод Валерия Васильевича Богданова. По его просьбе Кирилл Горин, Марк Николаев и Илья Кутузов накололи ветерану дрова. На просьбу жительницы Анны Иннокентьевны Седуновой расколоть дрова откликнулись добровольцы Улан-Удэнского техникума железнодорожного транспорта.

Ветерану Дулме Бадмажаповне Мадуевой из Октябрьского района волонтёры общественной организации «Милосердие» Бурятского государственного университета помыли окна, полы, балкон, ванную, убрали пыль. Также студенты БГУ в рамках проекта «Солидарность поколений» передали продуктовый набор жительнице микрорайона Зверосовхоз Софье Георгиевне Банзаровой.

Активисты волонтёрской организации Бурятского республиканского педагогического колледжа «Движение вверх» оказали помощь жителям Железнодорожного района, труженикам тыла Антонине Сергеевне Титовой и Александру Николаевичу Широкову. Ребята провели генеральную уборку квартир, помыли окна и балконы.

- Заявки на оказание помощи принимаются через районные советы ветеранов по телефонам: Советский район – 21-21-87; Октябрьский район – 43-72-28; Железнодорожный район – 44-56-43, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
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