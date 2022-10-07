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В Бурятии отремонтирован мост через реку Малая Шестипалиха

В Бурятии отремонтирован мост через реку Малая Шестипалиха
Общество,  Фото:ФКУ Упрдор «Южный Байкал»
Мост расположен на трассе «Байкал» в Кабанском районе

В Бурятии отремонтировали мост через реку Малая Шестипалиха. Речь идёт об искусственном сооружении, расположенном на 217 км федеральной автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, в Кабанском районе республики.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Южный Байкал», ремонт моста начали в апреле этого года. На участке были установлены необходимые временные дорожные знаки. Для транспортных средств было организовано реверсивное движение по половине моста.

В ходе ремонтных работ специалисты заменили крайние балки, обновили пролётное строение, опоры, выполнили сопряжение моста с насыпью дороги, устроили новую дорожную одежду из износостойкого щебёночно-мастичного асфальтобетона, а также заменили деформационные швы и устроили водосбросные сооружения.

Отметим, что на искусственном сооружении впервые применили технологию напыляемой гидроизоляции. Она создана для защиты конструкции моста от влаги. Для обеспечения безопасности на участке нанесли горизонтальную разметку и установили барьерное ограждение.
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