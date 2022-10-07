Мост расположен на трассе «Байкал» в Кабанском районе
В Бурятии отремонтировали мост через реку Малая Шестипалиха. Речь идёт об искусственном сооружении, расположенном на 217 км федеральной автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, в Кабанском районе республики.
Как сообщает ФКУ Упрдор «Южный Байкал», ремонт моста начали в апреле этого года. На участке были установлены необходимые временные дорожные знаки. Для транспортных средств было организовано реверсивное движение по половине моста.
В ходе ремонтных работ специалисты заменили крайние балки, обновили пролётное строение, опоры, выполнили сопряжение моста с насыпью дороги, устроили новую дорожную одежду из износостойкого щебёночно-мастичного асфальтобетона, а также заменили деформационные швы и устроили водосбросные сооружения.
Отметим, что на искусственном сооружении впервые применили технологию напыляемой гидроизоляции. Она создана для защиты конструкции моста от влаги. Для обеспечения безопасности на участке нанесли горизонтальную разметку и установили барьерное ограждение.
В Бурятии отремонтирован мост через реку Малая Шестипалиха
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Будет установлен приоритетный порядок предоставления жилья участникам специальной военной операции
Ученикам рассказали о местных особо охраняемых природных территориях
Мост расположен на трассе «Байкал» в Кабанском районе
Делегация республики приняла участие в открытии российской образовательной выставки в Улан-Баторе
Волонтёры оказывают бытовую помощь ветеранам и одиноким пенсионерам
По их словам, при повышении доходов покупательная способность граждан будет сохранена
Спортсмены республики выиграли 3 золотых и 2 серебряных награды
Александр Халтагаров выиграл золотую медаль по шашкам
Турнир проходит в Амурской области
Строительство домов в Новом Зелёном идёт под контролем специалистов
Идёт строительство сетей водоснабжения и контррезервуаров
В республике закупают обмундирование и технику для воинов-земляков
Баярто Дамбаев не выступал на сцене в качестве артиста три года
Только за месяц пришлось устранять 167 засоров
Самым зрелищным этапом конкурса стало скоростное маневрирование